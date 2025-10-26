سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1050) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محليتي حلفا وعبري بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، استفاد منها (1050) أسرة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.