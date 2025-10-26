Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1050) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محليتي حلفا وعبري بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، استفاد منها (1050) أسرة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

