سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (300) حقيبة إيوائية و(750) حقيبة ملابس و(50) خيمة في إقليم سول بالصومال، استفاد منها (6,450) فردًا بواقع (1,075) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين والمتضررين في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.