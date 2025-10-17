سلمان للإغاثة يوزّع 2,746 سلة غذائية في درعا بسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (2,746) سلة غذائية في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (2,746) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.