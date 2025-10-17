Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon "سلمان العالمي للغة العربية" يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 2,746 سلة غذائية في درعا بسوريا

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 2,746 سلة غذائية في درعا بسوريا
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (2,746) سلة غذائية في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (2,746) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

