سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (420) أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.