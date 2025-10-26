Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل Icon سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (420) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (420) أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

قد يهمّك أيضاً
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا

سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد