حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (501) سلة غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (501) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

