سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (515) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة بسبب الحرب والعائدين إلى ديارهم في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها (2.561) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.