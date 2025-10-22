Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية  Icon النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات Icon 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق  Icon تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي Icon وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري Icon اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن Icon مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف Icon 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية 

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (515) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا النازحة بسبب الحرب والعائدين إلى ديارهم في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، استفاد منها (2.561) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

قد يهمّك أيضاً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 629 سلة غذائية في السودان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 629 سلة غذائية في السودان

أمير الرياض بعد اجتماعه مع والي الخرطوم: السودان بلد عريق وقامة على مستوى حضاري

أمير الرياض بعد اجتماعه مع والي الخرطوم: السودان بلد عريق وقامة على...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد