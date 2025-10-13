Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 565 حقيبة إيوائية في ريف دمشق 

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 565 حقيبة إيوائية في ريف دمشق 
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (565) حقيبة إيوائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (565) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

