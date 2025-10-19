Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (650) سلة غذائية للنازحين والعائدين إلى ديارهم في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (4600) فرد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام (2025م).

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

