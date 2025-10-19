سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة ولي العهد وماكرون يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (650) سلة غذائية للنازحين والعائدين إلى ديارهم في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (4600) فرد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام (2025م).
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.