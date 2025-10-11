سلمان للإغاثة يوزّع 670 سلة غذائية للنازحين في سوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (670) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (670) أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.