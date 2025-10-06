سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (754) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها (3.605) أفراد من الفئات النازحة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.