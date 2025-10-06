الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا 10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (754) سلة غذائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها (3.605) أفراد من الفئات النازحة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.