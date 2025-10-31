Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (932) حقيبة إيوائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (932) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.

