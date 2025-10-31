سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد السراج.. ضوء الماضي الذي أنار ليالي الأجداد بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (932) حقيبة إيوائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (932) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.