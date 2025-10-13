سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (960) سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها (7.456) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025 م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.