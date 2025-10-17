Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يُضيء دروب الأمل بالحد من الفقر عالميًا بمساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
سلمان للإغاثة يُضيء دروب الأمل بالحد من الفقر عالميًا بمساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرائد في العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، جهودها في دعم المجتمعات المحتاجة وتعزيز قيم العطاء والتكافل على المستويين الإقليمي والدولي، سعيًا للوصول إلى المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم، وتقديم العون الإنساني الذي يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

القضاء على الفقر

وفي إطار المشاريع التي تساهم في القضاء على الفقر، نفّذ المركز (1.084) مشروعًا في مجال الأمن الغذائي والتغذية بلغت تكلفتها مليارين و(401) مليون و(640) ألف دولار أمريكي، استفاد منها عدد من الدول في مقدمتها اليمن، وسوريا، والصومال، وهي من أكثر الدول تأثرًا بالأزمات والكوارث الإنسانية.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

سلمان للإغاثة ينتزع 1.689 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع

سلمان للإغاثة ينتزع 1.689 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع

وانطلاقًا من رسالته الإنسانية العالمية، يضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدورٍ محوري بوصفه الذراع الإنساني للمملكة، حيث نفّذ منذ تأسيسه (3.768) مشروعًا في (109) دول، بتكلفة تجاوزت (8) مليارات و(206) ملايين دولار أمريكي، شملت مجالات متعددة منها الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء، والتعافي المبكر، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تحسين مستوى المعيشة والحد من آثار الفقر.

ويعزز المركز شراكاته الدولية وبناء علاقات تعاون وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية والإغاثية في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحتاجة وتمكينها من الاعتماد على قدراتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تبرز إسهامات المملكة بوصفها رسالة إنسانية عالمية تؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الفقراء ومساندة الشعوب المتأثرة بالأزمات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد