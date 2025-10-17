سلمان للإغاثة يُضيء دروب الأمل بالحد من الفقر عالميًا بمساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
تواصل المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرائد في العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، جهودها في دعم المجتمعات المحتاجة وتعزيز قيم العطاء والتكافل على المستويين الإقليمي والدولي، سعيًا للوصول إلى المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم، وتقديم العون الإنساني الذي يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي إطار المشاريع التي تساهم في القضاء على الفقر، نفّذ المركز (1.084) مشروعًا في مجال الأمن الغذائي والتغذية بلغت تكلفتها مليارين و(401) مليون و(640) ألف دولار أمريكي، استفاد منها عدد من الدول في مقدمتها اليمن، وسوريا، والصومال، وهي من أكثر الدول تأثرًا بالأزمات والكوارث الإنسانية.
وانطلاقًا من رسالته الإنسانية العالمية، يضطلع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدورٍ محوري بوصفه الذراع الإنساني للمملكة، حيث نفّذ منذ تأسيسه (3.768) مشروعًا في (109) دول، بتكلفة تجاوزت (8) مليارات و(206) ملايين دولار أمريكي، شملت مجالات متعددة منها الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح البيئي، والإيواء، والتعافي المبكر، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تحسين مستوى المعيشة والحد من آثار الفقر.
ويعزز المركز شراكاته الدولية وبناء علاقات تعاون وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية والإغاثية في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تمكين المجتمعات المحتاجة وتمكينها من الاعتماد على قدراتها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تبرز إسهامات المملكة بوصفها رسالة إنسانية عالمية تؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الفقراء ومساندة الشعوب المتأثرة بالأزمات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.