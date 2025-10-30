سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، بمكتبه في مقر الرئاسة بالرياض، أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء,

وأعرب أصحاب المعالي والفضيلة عن تهنئتهم لسماحته بمناسبة الأمر الملكي بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء، منوهين بما يتمتع به سماحته من الرسوخ العلمي، وجهوده في نشر العلم الشرعي.

وقال سماحته: لقد منّ الله تعالى علينا بهذا الدين، وبهذا البلد الأمين المملكة العربية السعودية التي تستمدُّ نهجها من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ، وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين، ويبذل ولاة أمرها – أيّدهم الله – الجهود الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

وقدّم سماحته شكره لأعضاء هيئة كبار العلماء، مؤكدًا استمرار الهيئة في نهجها بالنظر فيما يحال إليها من الجهات والأفراد من استفتاءات ومسائل شرعية بحسب اختصاصها.

حضر الاستقبال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب سماحته الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.