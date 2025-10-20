“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية 44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة
أعلنت منصة “سمهّا” لأسماء الإبل الدولية عن بدء استقبال طلبات تسجيل أسماء الإبل، ابتداءً من الاثنين 20 أكتوبر 2025م.
وتهدف منصة “سمهّا” إلى تنظيم وتوثيق أسماء الإبل بطريقة تضمن حفظ الحقوق وتعزيز الهوية الثقافية المرتبطة بالإبل، إلى جانب دعم الملاك والمشاركين في المهرجانات والفعاليات المتخصصة.
وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرقمية التابعة للمنظمة الدولية للإبل، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ومعتمدة لأسماء الإبل في مختلف الدول، بما يسهم في توحيد إجراءات التوثيق وضمان تميّز الأسماء وعدم تكرارها.