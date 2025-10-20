Icon

“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منصة “سمهّا” لأسماء الإبل الدولية عن بدء استقبال طلبات تسجيل أسماء الإبل، ابتداءً من الاثنين 20 أكتوبر 2025م.

وتهدف منصة “سمهّا” إلى تنظيم وتوثيق أسماء الإبل بطريقة تضمن حفظ الحقوق وتعزيز الهوية الثقافية المرتبطة بالإبل، إلى جانب دعم الملاك والمشاركين في المهرجانات والفعاليات المتخصصة.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرقمية التابعة للمنظمة الدولية للإبل، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موثوقة ومعتمدة لأسماء الإبل في مختلف الدول، بما يسهم في توحيد إجراءات التوثيق وضمان تميّز الأسماء وعدم تكرارها.

 

