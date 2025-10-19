Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ مساءً
سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025
المواطن– هاشم القرني

شاركت شركة سناب شات في المملكة العربية السعودية في المعرض المصاحب لمنتدى Joy Forum 2025 لصناع الترفيه، حيث قدّم فريق سناب شات تجربة منصة تفاعلية فريدة للزوار باستخدام النظارة التفاعلية الجديدة التي تُمكّن المستخدمين من خوض تجربة الواقع المعزّز (AR) بشكل مباشر ومبتكر.

وقد استمتع الزوار بالتجربة التي أبرزت كيف يمكن للتقنيات الغامرة أن تعزّز التفاعل مع المحتوى الترفيهي وتفتح آفاقًا جديدة للإبداع الرقمي.

كيف يعزّز الواقع المعزّز التجارب في قطاع الترفيه

وفي ورشة العمل المصاحبة بعنوان “كيف يعزّز الواقع المعزّز التجارب في قطاع الترفيه”، قدّمت يارا الحمدان – Creative Strategist في سناب شات – عرضًا شاملاً تناولت فيه دور تقنيات الواقع المعزّز في تطوير المحتوى التفاعلي في المملكة.

وأشارت الحمدان إلى أن الواقع المعزّز أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من صناعة الترفيه، إذ يضيف طبقة من الإبداع والتفاعل، ويخلق تجارب رقمية ثرية تصل إلى المستخدمين حتى في منازلهم.

وأضافت أن سناب شات تُعدّ المنصّة الرقمية الوحيدة التي تمتلك مكتبًا في السعودية يعمل فيه أبناء وبنات الوطن لخدمة السوق المحلي، مشيرةً إلى أن الفريق نفّذ العديد من المشاريع مع جهات متنوعة في القطاع الترفيهي، من بينها تجارب تفاعلية في البوليفارد وبطولات eSports، أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي للمملكة في هذا القطاع الحيوي.\

واختتمت الحمدان حديثها بالتأكيد على أن الترفيه والمنصّات الرقمية يشكّلان مسارًا متكاملًا، وكلما تطوّر أحدهما نضج الآخر معه، وهو ما نراه اليوم من خلال الفعاليات الرقمية المصاحبة التي تثري تجربة الجمهور وتدعم رؤية المملكة في تطوير قطاع الترفيه والابتكار.

 

