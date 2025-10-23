سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (25.78) نقطة، ليصل إلى مستوى (11611.68) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (226) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (153) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (97) شركة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات شمس، والخليج للتدريب، وأيان، وصناعات، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جمجوم فارما، وتشب، وسايكو، وطباعة وتغليف، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.19%) و(4.26%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، والكيميائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (13.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (25048.78) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (30) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.