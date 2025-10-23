Icon

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% Icon فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية Icon أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي Icon سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات Icon إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان Icon ⁧استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك Icon المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر Icon أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة Icon صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عند مستوى (11611) نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (25.78) نقطة، ليصل إلى مستوى (11611.68) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (226) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (153) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (97) شركة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات شمس، والخليج للتدريب، وأيان، وصناعات، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جمجوم فارما، وتشب، وسايكو، وطباعة وتغليف، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.19%) و(4.26%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، والصناعات الكهربائية، والكيميائية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (13.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (25048.78) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (30) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11696 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9...

السوق