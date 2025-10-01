سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (26.39) نقطة، ليصل إلى مستوى (11529.36) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (356) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (116) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (131) شركة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والنهدي، واتحاد الخليج الأهلية، وتشب، ومبكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ودراية، واللجين، وأملاك، ومكة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.37%) و(3.24%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وSTC، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (116.96) نقطة، ليصل إلى مستوى (25589.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (68) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.