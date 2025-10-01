“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (26.39) نقطة، ليصل إلى مستوى (11529.36) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (356) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (116) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (131) شركة.
وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والنهدي، واتحاد الخليج الأهلية، وتشب، ومبكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ودراية، واللجين، وأملاك، ومكة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.37%) و(3.24%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وSTC، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (116.96) نقطة، ليصل إلى مستوى (25589.40) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (68) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.