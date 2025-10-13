سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (97.24) نقطة، ليصل إلى مستوى (11591.69) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (282) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (214) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (36) شركة.

وكانت أسهم شركات سهل، وساكو، وكيمانول، وبترو رابغ، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، والإعادة السعودية، وتهامة، وطيران ناس، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(3.54%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والمواساة، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (59.64) نقطة، ليصل إلى مستوى (25803.22) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (64) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (7) ملايين سهم.