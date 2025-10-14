سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11596 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (4.31) نقاط، ليصل إلى مستوى (11596) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (267) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (82) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (171) شركة.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والموارد، وبترو رابغ، وتمكين، ولجام للرياضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وسينومي ريتيل، وصناعات، ورتال، والأندلس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.97%) و(8.25%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وباتك، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، ونسيج، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.94) نقطة، ليصل إلى مستوى (25689.28) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.