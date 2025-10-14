Icon

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11596 نقطة

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11596 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (4.31) نقاط، ليصل إلى مستوى (11596) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (267) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (82) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (171) شركة.

قد يهمّك أيضاً
تداول : إضافة 9 شركات إلى مؤشرات سوق الأسهم السعودية

تداول : إضافة 9 شركات إلى مؤشرات سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11764 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11764 نقطة

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والموارد، وبترو رابغ، وتمكين، ولجام للرياضة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وسينومي ريتيل، وصناعات، ورتال، والأندلس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.97%) و(8.25%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وباتك، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، ونسيج، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (113.94) نقطة، ليصل إلى مستوى (25689.28) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق