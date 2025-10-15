سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11682 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (86.23) نقطة، ليصل إلى مستوى (11682.23) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (345) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (134) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (118) شركة.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وأكوا باور، وأسمنت تبوك، والمطاحن الحديثة، وسدافكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأصيل، والمطاحن الأولى، وتوبي، واللجين، ومهارة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.38%) و(6.15%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وشمس، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وstc، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (51.99) نقطة، ليصل إلى مستوى (25637.29) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (32) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.