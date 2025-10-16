سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11696 نقطة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (14.35) نقطة، ليصل إلى مستوى (11696.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.1) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (306) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (108) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (140) شركة.
وكانت أسهم شركات تهامة، وثمار، والسيف غاليري، وصدق، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، وعطاء، والسعودي الألماني الصحية، وأسترا الصناعية، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.81%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وسماسكو، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (39.71) نقطة، ليصل إلى مستوى (25597.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (52) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.