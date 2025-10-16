سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11696 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (14.35) نقطة، ليصل إلى مستوى (11696.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (306) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (108) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (140) شركة.

وكانت أسهم شركات تهامة، وثمار، والسيف غاليري، وصدق، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، وعطاء، والسعودي الألماني الصحية، وأسترا الصناعية، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.81%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وسماسكو، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (39.71) نقطة، ليصل إلى مستوى (25597.58) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (52) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.