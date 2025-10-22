سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (40.10) نقطة، ليصل إلى مستوى (11585.90) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (244) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (91) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (163) شركة.

وكانت أسهم شركات تشب، وليفا، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وعزم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وشمس، ونسيج، وأماك، وأسمنت اليمامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91%) و(8.84%)، فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، ودرب السعودية، والمركز الكندي الطبي، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، وإتحاد اتصالات، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (36.98) نقطة، ليصل إلى مستوى (25035.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.