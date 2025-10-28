Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (54.24) نقطة، ليصل إلى مستوى (11674.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (257) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (117) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (124) شركة.

وكانت أسهم شركات أرتيكس، وصناعات، والمطاحن العربية، وأنابيب الشرق، ورعاية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لجام للرياضة، والمتحدة للتأمين، والتطويرية الغذائية، والكيميائية، والخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(9.98%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأنابيب، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، ولجام للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (124.42) نقطة، ليصل إلى مستوى (24947.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (41) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.

