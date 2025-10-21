سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (98.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (11545.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (232) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (35) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (221) شركة.

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وأمريكانا، والعربية، وملكية ريت، وجاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وشمس، وأسمنت المدينة، والأبحاث والإعلام، وجازادكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.36%) و(9.99%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأسمنت اليمامة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (149.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (25072.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.