سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (98.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (11545.80) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (232) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (35) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (221) شركة.
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وأمريكانا، والعربية، وملكية ريت، وجاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وشمس، وأسمنت المدينة، والأبحاث والإعلام، وجازادكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.36%) و(9.99%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وأسمنت اليمامة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (149.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (25072.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.