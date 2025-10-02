سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (33.64) نقطة، ليصل إلى مستوى (11495.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (322) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (96) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.
مؤشر سوق الأسهم السعودية
وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والموسى، وسيسكو القابضة، وإم آي إس، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، وجاكو، وولاء، والنهدي، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.24%) و(4.36%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (283.31) نقطة، ليصل إلى مستوى (25306.09) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (56) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6) ملايين سهم.