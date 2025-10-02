سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (33.64) نقطة، ليصل إلى مستوى (11495.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (322) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (96) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والموسى، وسيسكو القابضة، وإم آي إس، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، وجاكو، وولاء، والنهدي، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.24%) و(4.36%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (283.31) نقطة، ليصل إلى مستوى (25306.09) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (56) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6) ملايين سهم.