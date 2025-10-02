Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة Icon فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد Icon رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية Icon فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل Icon القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة Icon المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال Icon الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية Icon البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية Icon مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار (33.64) نقطة، ليصل إلى مستوى (11495.72) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (322) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (96) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (148) شركة.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 14 مليار ريال

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 14 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق على انخفاض 1.7% عند 11503.49 نقطة

سوق الأسهم يغلق على انخفاض 1.7% عند 11503.49 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية

وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والموسى، وسيسكو القابضة، وإم آي إس، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، وجاكو، وولاء، والنهدي، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.24%) و(4.36%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (283.31) نقطة، ليصل إلى مستوى (25306.09) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (56) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6) ملايين سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى...

السوق