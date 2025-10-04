سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، إنقاذ خمسة أشخاص احتُجزوا داخل مركبة جرفها السيل أثناء جريان الأودية بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة، بعد ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، مؤكدًا على خطورة هذه السلوكيات وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.