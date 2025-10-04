Icon

سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان Icon 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض Icon حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا Icon أسرع طريقة للتخلص من الكرش Icon في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان Icon ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطبيق العقوبات لمخالفة عبور الأودية أثناء جريانها

سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، إنقاذ خمسة أشخاص احتُجزوا داخل مركبة جرفها السيل أثناء جريان الأودية بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة، بعد ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، مؤكدًا على خطورة هذه السلوكيات وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. السيول تحتجز عائلة بالمخواة ومواطن ببلجرشي

بالصور.. السيول تحتجز عائلة بالمخواة ومواطن ببلجرشي

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي في القنفذة

القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي في القنفذة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم