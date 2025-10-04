سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا أسرع طريقة للتخلص من الكرش في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اكتشاف نادر لحيوان هجين يجمع بين الذئب والكلب
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، إنقاذ خمسة أشخاص احتُجزوا داخل مركبة جرفها السيل أثناء جريان الأودية بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتطبيق الأنظمة بحق قائد المركبة، بعد ارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، مؤكدًا على خطورة هذه السلوكيات وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.
