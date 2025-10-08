Icon

في منطقة عسير

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٧ مساءً
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في بلدة الحبيل، جنوب رجال ألمع في منطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات الطقس اليوم:

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

