بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول العارمة غرب محايل عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.

