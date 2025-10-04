شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير

أمطار على منطقة جازان سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض حريق بقلعة صلاح الدين الأثرية في سوريا أسرع طريقة للتخلص من الكرش في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 5 كجم حشيش و45,545 قرصًا محظورًا بجازان ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول العارمة غرب محايل عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
سيول غرب #محايل_عسير
السبت ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٧هـــ
4 أكتوبر 2025م
— طقس (@tqqs) October 4, 2025
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.