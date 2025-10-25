شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية مانشستر يونايتد يفوز على برايتون ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن رصد مذنب ليمون في سماء القصيم
أكدت شرطة منطقة الرياض، أنها باشرت في حينه واقعة ظهور شخص في محتوى مرئي يعتدي على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض في أحد الأحياء، والاستيلاء على ما بحوزتهما.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية حياله”.
📹 شرطة منطقة الرياض تباشر -في حينه- واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء. pic.twitter.com/DxDdaWbwvO
— الأمن العام (@security_gov) October 25, 2025