في أحد الأحياء واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض
المواطن - فريق التحرير

أكدت شرطة منطقة الرياض، أنها باشرت في حينه واقعة ظهور شخص في محتوى مرئي يعتدي على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض في أحد الأحياء، والاستيلاء على ما بحوزتهما.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية حياله”.

