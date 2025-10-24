شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له

أوضحت شرطة المنطقة الشرقية أن ادعاء وافد من الجنسية الهندية في محتوى مرئي، رغبته في العودة إلى بلده، لا صحة له.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة عبر منصة إكس إنها استدعت الوافد، وتبين أنه وثق المقطع ونشره لغرض زيادة عدد المشاهدات في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه لا يوجد خلاف بين الوافد وصاحب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالتنسيق مع الجهات المختصة.