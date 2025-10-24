شرطة الشرقية توضح: ادعاء وافد في محتوى مرئي برغبته في العودة إلى بلده لا صحة له كيف يقاوم مرجان شمال البحر الأحمر الابيضاض؟ الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم
أوضحت شرطة المنطقة الشرقية أن ادعاء وافد من الجنسية الهندية في محتوى مرئي، رغبته في العودة إلى بلده، لا صحة له.
وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة عبر منصة إكس إنها استدعت الوافد، وتبين أنه وثق المقطع ونشره لغرض زيادة عدد المشاهدات في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أنه لا يوجد خلاف بين الوافد وصاحب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله بالتنسيق مع الجهات المختصة.