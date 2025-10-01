شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”

وقعت شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجموعة من الشركات المحلية والعالمية، اتفاقية الانضمام لمبادرة “الحي الإبداعي” لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية كمبادرة رائدة لتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع ملموس من خلال المنتجات والخدمات التجارية ذات القيمة العالية , مما يسهم في دعم الناتج المحلي، وتأكيد مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للصناعات الإبداعية في ظل رؤية الاقتصاد الإبداعي كأحد أبرز محركات النمو عالميًا.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية MRC، م. بندر المشهدي على أهمية تعزيز التفاعل البشري والتكنولوجيا والبيانات خصوصا في مجال الإعلام، مبيناً أن الاقتصاد الإبداعي يُبنى على طاقات الطموحين وإبداع المبتكرين، وقدرة القطاعات على استغلال الاستثمارات والفرص الواعدة، ومواكبة المستجدات في قطاع الإعلام والقطاعات الأخرى.

الجدير بالذكر أن شركة التصنيف الإعلامية، قامت بإبرام عدد من الاتفاقيات وتقديم مجموعة مبادرات , كلاهما تُساهم في خلق مفهوم جديد بأهمية البيانات والفكر الاستشرافي، إضافة لتمكين الكوادر وخلق منصات أعمال ذات اقتصاد معرفي متنوع.