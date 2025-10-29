Icon

ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا Icon ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض Icon السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا Icon حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 Icon فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق Icon بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز Icon حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon "التطوير الدفاعي" تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

“التنفيذي” توقّع اتفاقية شراكة مع مبادرة مستقبل الاستثمار كشريك الضيافة لنسختها التاسعة

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
“التنفيذي” توقّع اتفاقية شراكة مع مبادرة مستقبل الاستثمار كشريك الضيافة لنسختها التاسعة
المواطن - فريق التحرير

في إطار دعمها المستمر لأبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية، وقّعت شركة ” التنفيذي” اتفاقية شراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)لتكون شريك الضيافة الرسمي لنسختها التاسعة لعام 2025، والتي تُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من27 إلى 30 أكتوبر في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة “التنفيذي” الأستاذ حسام أبو حيمد، رئيس قطاع المالية، ومن جانب مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ريتشارد أتِّياس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة.
وتُعد هذه النسخة من المبادرة إحدى أهم المنصات الاقتصادية العالمية، حيث تجمع أكثر من8000 مشارك و650 متحدثًا من القادة والمفكرين والخبراء، لمناقشة قضايا محورية تشمل تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية، وتوازن النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية، ومستقبل القوى العاملة العالمية.
وتؤكد هذه الشراكة مكانة “التنفيذي” كشريك ضيافة موثوق، يقدّم حلولًا متكاملة وتجارب ضيافة سعودية راقية تسهم في إنجاح الفعاليات الكبرى، وتعكس الصورة الريادية للمملكة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود “التنفيذي” المستمرة لتعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والدولية، وترسيخ التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تجارب ضيافة بمعايير عالمية تُبرز مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار.

