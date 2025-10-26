Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

جاء ذلك ردًا من البرنامج عبر منصة إكس على استفسارات بشأن شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن معرفة أسباب نقص الدعم، وجاء ذلك في رد من حساب الماطن على سؤال مستفيد استفسر عن أسباب نقص الدعم لهذا الشهر.

نقص دعم حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن، أنه يمكن معرفة أسباب نقص الدعم من خلال الدخول على حساب المستفيد ثم الضغط على حالة الدفعات.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أن الاستحقاق الفعلي للدعم المالي، بالنسبة للمستفيد، يُحدد بناءً على معايير دقيقة تُطبق على كل متقدم بعد استيفائه لشروط الأهلية.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

وأكد البرنامج عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن هذه المعايير تشمل إجمالي دخل الأسرة وعدد التابعين بالإضافة إلى أعمارهم، حيث تُحتسب هذه البيانات ضمن منظومة مخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق في حساب المواطن، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة، داعيًا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

حساب المواطن والحد المانع

في سياق متصل، أضاف برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يتحدد بناء على دخل الأسرة وتركيبة وعدد أفرادها.

وقال حساب المواطن بشأن الحد المانع: “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

