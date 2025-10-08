بن غفير يقتحم المسجد الأقصى مجددًا موديز: السعودية ستحافظ على نمو غير نفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي بيع صقرين بـ900 ألف ريال من منغوليا في معرض الصقور والصيد السعودي بيرو تسعى لجذب استثمارات من السعودية لتطوير موارد التعدين والطاقة جوجل تتيح AI Mode باللغة العربية وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1446/1447هـ (2025م)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”، وذلك حتى تاريخ 10/4/1447هـ الموافق 2/10/2025م.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (412,461,077) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (226,452) طنًا، لعدد (672) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم مبلغ (1,402,038,522) ريالًا، وذلك لكمية (781,843) طنًا، لعدد (2672) مزارعًا.