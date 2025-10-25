Icon

 لعام 2025

صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون
المواطن - واس

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على جائزة أفضل فريق للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025م، وذلك ضمن جوائز القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، في نسختها الثالثة عشرة لعام 2025، خلال الحفل الذي أقيم اليوم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصل المدير التنفيذي للموارد البشرية في الصندوق متعب بن علي القنيصي، على المركز الثاني في فئة جائزة أفضل قائد موارد بشرية في القطاع الحكومي، بينما حصل الصندوق على المركز الثاني كأفضل إستراتيجية تعلم وتطوير في القطاع العام والحكومي.

جائزة أفضل فريق للموارد البشرية

وتسلم الجوائز خلال الحفل المدير التنفيذي للموارد البشرية متعب بن علي القنيصي.
ويأتي حصول الصندوق على هذه الجائزة نظير تبنيه أحدث إستراتيجيات وممارسات الموارد البشرية، وحرصه المستمر على تبني أفضل المعايير العالمية وتبنيه العديد من البرامج والمبادرات التي تميزت بالممارسات الرائدة في التنمية البشرية، وبرامج التعلم والتطوير المستمر، وتعزيز تجربة الموظف.
ويعد تحقيق هذه الجائزة تتويجًا لجهود الصندوق واستكمالًا لمسيرته نحو تعزيز جودة الأداء والتميز المؤسسي، والحرص المستمر على الالتزام بمعايير الجودة وكفاءة الأداء في مختلف الأعمال، ويأتي في مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية من منسوبي الصندوق، وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم، وخلق بيئة عمل محفزة وممكنة ومشجعة على الابداع والابتكار، تحقيقًا لغايات الصندوق الإستراتيجية ولمستهدفات رؤية المملكة 2030، في رفع كفاءة رأس المال البشري.
يشار إلى أن جوائز القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادةً مثالية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة كإدارة الموارد البشرية، والتنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي، حيث تُكرّم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر عديد من الفئات المتخصصة.
وكان الصندوق، قد حصل العام الماضي على شهادة الآيزو ISO 10015 التي تعد معيارًا دوليًا لإدارة الجدارات وتطوير المواهب، وتهدف إلى تعزيز التميز في عمليات التدريب وتحقيق أهداف تطوير الموارد البشرية، وتخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات التدريب، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية في تدريب القوى العاملة، وينعكس إيجابيًا على تحسين الأداء، كما حقق العديد من الجوائز وشهادات الاعتراف الدولية في عدد من مجالات الجودة والتميز المؤسسي.

