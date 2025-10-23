Icon

صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٨ مساءً
صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في منطقة المدينة المنورة من القبض على المواطن محمد عطية الله الجهني، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته صقران، وكائن فطري مصيد (طائر الكروان)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الكروان دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

