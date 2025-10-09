Icon

خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة

ضباب يحجب الرؤية في محافظتي القريات وطبرجل

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

‎نبّه المركز الوطني للأرصاد من تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة يوم غد الجمعة.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر بعض محافظات المنطقة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم بسبب الضباب الخفيف.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 01:00 صباحًا حتى الساعة الـ 08:00 صباح الجمعة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

