ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض
المواطن - واس

في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (2,064,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ثمرة الجوز (مكسّرات)، وقبضت على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم مقيمان من الجنسية السورية ومواطنان.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])،، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

