ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ مساءً
ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

في إطار جهودها الميدانية المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المخالفة، نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، خلال الفترة من الأحد 19 أكتوبر حتى السبت 25 أكتوبر 2025م.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6,176 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق، تصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ 3,043 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ 1,925 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ 389 دراجة.

وشملت الحملة مواقع متعددة في مختلف مناطق المملكة، من بينها العاصمة المقدسة التي تم فيها ضبط 235 دراجة، والمدينة المنورة بـ225 دراجة، ومنطقة عسير بـ 90 دراجة، فيما سُجل في الطائف 83 مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الخطط الدورية التي تنفّذها الإدارة العامة للمرور لفرض النظام المروري وضمان التقيّد بالأنظمة، خاصة ما يتعلق باستخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية أو في أماكن غير مخصصة، لما تمثّله من خطر على السلامة العامة.

 

