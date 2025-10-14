Icon

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ضباء بمنطقة تبوك مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

وجرى ذلك خلال ممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

