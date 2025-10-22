ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026 محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.