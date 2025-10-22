Icon

حصاد اليوم

ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع 

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

