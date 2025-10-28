Icon

ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق

مرخصة من وزارة الاعلام

ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٥ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال.

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول محمية والرعي فيها بـ (10) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الملك سلمان الملكية.

وأكدت أن عقوبة مخالفة دخول المحميات الطبيعية دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، وعقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

ودعت القوات للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

