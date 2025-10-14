ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنها ضبطت (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.