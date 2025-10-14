ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنها ضبطت (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.