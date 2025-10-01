Icon

“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا Icon بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي Icon فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” Icon زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق Icon شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” Icon أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة Icon تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية Icon ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك Icon خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمينة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
أجواء تبوك الشتائية تحمل الأمطار والثلوج

أجواء تبوك الشتائية تحمل الأمطار والثلوج

#الخطوط_السعودية تفتتح أولى الرحلات الدولية بين تبوك والقاهرة

#الخطوط_السعودية تفتتح أولى الرحلات الدولية بين تبوك والقاهرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك
السعودية اليوم

ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح...

السعودية اليوم
رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 

السعودية اليوم
قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة
السعودية اليوم

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن...

السعودية اليوم
رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة 
السعودية اليوم

رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة 

السعودية اليوم