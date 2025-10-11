Icon

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة

ضبط مقيمين مخالفين لتفريغهما مواد خرسانية في المنطقة الشرقية

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

