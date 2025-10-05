ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر موعد انتخابات مجلس النواب في مصر التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في الوجه بمنطقة تبوك، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع، الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.