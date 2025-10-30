ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم

ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مقيمًا لتحرشه بامرأة.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم ضبط المقيم من الجنسية اليمنية عدنان علي حسن وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.