ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم
المواطن - فريق التحرير

ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مقيمًا لتحرشه بامرأة.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم ضبط المقيم من الجنسية اليمنية عدنان علي حسن وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

