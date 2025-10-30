ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم

انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير تدشين خدمة راصد الذكية للتحقق من الأدوية المقيّدة لزوار السعودية مساعي تختتم برنامج “نماء واكتفاء 9” بتمكين 32 مستفيدة وتأهيلهن لسوق العمل ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة
ضبطت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مقيمًا لتحرشه بامرأة.
وقال الأمن العام عبر منصة إكس، إنه تم ضبط المقيم من الجنسية اليمنية عدنان علي حسن وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.