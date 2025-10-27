ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية الأفغانية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.