Icon

سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ولي العهد يلتقي الرئيس الموريتاني ورئيس وزراء ألبانيا Icon عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية Icon اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة Icon مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٩ مساءً
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية الأفغانية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية
السعودية اليوم

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية...

السعودية اليوم
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السعودية اليوم