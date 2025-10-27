سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل ولي العهد يلتقي الرئيس الموريتاني ورئيس وزراء ألبانيا عبدالعزيز بن سعود يدشّن وحدة الأورام المتنقلة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية الأفغانية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة إكس أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.