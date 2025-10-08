ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة

الزراعة الذكية في السعودية.. ثورة خضراء لاستدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 23 ديسمبر السعودية تدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.