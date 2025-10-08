Icon

الزراعة الذكية في السعودية.. ثورة خضراء لاستدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي Icon طيران ناس يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية بدءًا من 23 ديسمبر Icon السعودية تدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى Icon نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من طرابزون إلى السعودية Icon العالم السعودي عمر ياغي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 Icon إحباط تهريب 31,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان  Icon القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير Icon اليوم العالمي للأخطبوط.. البحر الأحمر يعكس ثراء التنوع البحري في السعودية  Icon تأسيس مجلس تنسيقي لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض Icon تأسيس جمعية تحفيز الصناعات المحلية غير الربحية لإبراز الفرص الواعدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٤ مساءً
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في تبوك

ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في تبوك

ضبط 13 مخالفًا في الشرقية لاستغلال الرواسب

ضبط 13 مخالفًا في الشرقية لاستغلال الرواسب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد